Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Редактор крайне левого новостного сайта The Grayzone Макс Блюменталь заявил, что подрыв магистралей газопровода «Северный поток» является актом государственного терроризма со стороны США. Об этом американский журналист написал 28 сентября в Twitter.

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Данное заявление Блюменталь сделал в ответ на пост в Twitter экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который опубликовал фотографию поврежденной магистрали и написал: «Спасибо, США».

«Польский супруг неоконсерватора Байдена/доверенное лицо Хиллари Клинтон @anneapplebaum восхваляет атаку на «Северный поток» в качестве государственного террора США, который обречет миллионы европейцев на холодную зиму», — написал Блюменталь.

Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теоретически может иметь отношение к подрыву трубопровода «Северный поток».

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