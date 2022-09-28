Вашингтон, 28 сентября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Редактор крайне левого новостного сайта The Grayzone Макс Блюменталь заявил, что подрыв магистралей газопровода «Северный поток» является актом государственного терроризма со стороны США. Об этом американский журналист написал 28 сентября в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Данное заявление Блюменталь сделал в ответ на пост в Twitter экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который опубликовал фотографию поврежденной магистрали и написал: «Спасибо, США».

«Польский супруг неоконсерватора Байдена/доверенное лицо Хиллари Клинтон @anneapplebaum восхваляет атаку на «Северный поток» в качестве государственного террора США, который обречет миллионы европейцев на холодную зиму», — написал Блюменталь.

Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теоретически может иметь отношение к подрыву трубопровода «Северный поток».