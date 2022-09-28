Вашингтон, 28 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Исполнитель главной роли в кинокомиксе «Капитан Америка: Новый мировой порядок» Энтони Маки рассказал, чем его персонаж отличается от Капитана Америка в лице Криса Эванса. Его слова приводит портал Collider.

Цитата из интервью для Wired Энтони Маки

«О Сэме вам нужно понять то, что он супергерой, который на самом деле не супергерой. Он не подвергался воздействиям секретной сыворотки. Он обходится без сверхспособностей. У меня всего лишь крылья на костюме, которые я получил от военных. Поэтому я всё делаю как обычный человек», — заявил Маки. Актёр также отметил, что отсутствие сверхспособностей делает его персонажа ближе к обычным зрителям.

Напомним, выход фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» запланирован на 3 мая 2024 года. В ленте Энтони Маки сыграет Сэма Уилсона, получившего должность нового Капитана Америка от пожилого Стива Роджерса (Эванс).