Москва, , 19:45 — REGNUM За диверсиями на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» явно стоят США, хотя нельзя игнорировать заинтересованность в этом Варшавы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

«Заказчик вскрыл сам себя. И Польша на презентации своего газового проекта показала свою заинтересованность в уничтожении трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и США не скрывают своей причастности. Скрывать это глупо. Очевидно, что единственный заказчик диверсии — Вашингтон», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что ранее США неоднократно заявляли о своей заинтересованности в прекращении поставок российского газа в ЕС. При этом одновременный вывод из строя двух газопроводов — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — грозит Европе тяжёлыми последствиями этой зимой.

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