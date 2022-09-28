В Челябинске долгострой продали по цене в 7,7 раза выше начальной
Челябинск, 28 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Челябинске на торгах продали недостроенное здание на территории Новосинеглазово. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Объект на улице Ключевой был изъят у одного из бизнесменов в марте. Здесь должны появиться многоуровневая автостоянка с автомойкой, магазином и нежилыми помещениями.
Готовность объекта составляет 30%. При начальной цене 923 100 рублей его продали за 7 117 101 рубль. В аукционе победило ООО Металлургическая компания «БЭСТ-М». Теперь у фирмы есть три года для достройки объекта.
Средства от реализации перечислят бывшему собственнику. При этом вычтут расходы на организацию и проведение торгов.