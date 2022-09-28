Норвегия, 28 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Движение через автомобильный пункт пропуска Стурскуг на российско-норвежской границе остановилось со стороны России, сообщает 28 сентября Daglabet.

Норвегия

Ссылаясь на полицию Финнмарка, издание отмечает, что машины перестали подъезжать в 13:15 (время местное).

Комментируя эту информацию, глава местного отдела оперативного миграционного контроля полиции Сольве Сольхейм сказал, что РФ не информировала о своих планах. Так что пока не ясно, «ввела ли Россия ограничения на поездки или это связано с обычными колебаниями».