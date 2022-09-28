Москва, 28 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 20 по 26 сентября выросли в среднем на 0,08%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

За период с начала сентября потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,07%, а инфляция за период с начала года составила 10,32%.

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране выросли цены на куриные яйца — на 0,8%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы — на 0,7%, вареные колбасы — на 0,4%, сосиски и сардельки, макаронные изделия — на 0,3%, свинину, маргарин, творог, сычужные сыры, шоколадные конфеты, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,2%, говядину, баранину, стерилизованное молоко, сметану, ржаной хлеб, вермишель и водку — на 0,1%.

Одновременно с этим сахар-песок подешевел на 1,7%, гречневая крупа — на 1,3%, пшено — на 0,5% поваренная соль — на 0,3%, пшеничная мука и рис — на 0,2%, сливочное масло и пастеризованное молоко — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%. В том числе огурцы подорожали на 7,2%, помидоры — на 4,7%, бананы — на 2,5%, белокочанная капуста — на 0,1%. В то же время яблоки стали дешевле на 3,3%, репчатый лук — на 3,2%, морковь — на 1,5%, картофель – на 0,2%, свекла – на 0,1%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,9%, зубные пасты — на 0,6%, туалетное мыло и стиральные порошки — на 0,4%, туалетная бумага, хозяйственное мыло, женские гигиенические прокладки — на 0,3%, пелёнки для новорожденных — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,2%.

Отметим, что недельная инфляция в России зафиксирована впервые с начала июня. До этого потребительские цены в стране снижались одиннадцать недель подряд.