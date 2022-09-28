Москва, 28 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Россия не только вправе легитимно вернуть все свои территории. У неё хватит сил на это пойти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия может показать, что исключительно освобождёнными территориями б. УССР процесс волеизъявление народа и возвращения в свою родную гавань ограничиться не может. И по мере расширения специальной военной операции на территории бывш. УССР будут получены новые прецеденты для проведения референдумов в других территориях и их вхождения в состав РФ. Возможно, такой сценарий развития затронет Приднестровье, например», — предполагает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории бывш. УССР. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство населения поддержали воссоединение с Россией.