Волноваха, ДНР, 28 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Российские военные восстановили водоснабжение города Волноваха и окружающих населенных пунктов, заново построив 12-километровый водовод, сообщает 28 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

На постройку этого объекта инфраструктуры потребовалось 40 суток.

«Поступил приказ о восстановлении водопровода города Волновахи и близлежащих населенных пунктов. В строительстве приняли участие порядка 70 человек и 29 единиц техники. На текущий момент все построено, запущены две нитки водовода, которые питают станцию фильтрации воды», — цитирует пресс-служба слова одного из российских военных строителей.

Мощность новой заборной станции достигает 30 тысяч кубометров воды в сутки.