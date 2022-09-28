Москва, 28 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В случае возвращения в Россию тех, кто покинул в страну в самый ответственный момент, следует наказать как предателей. По всем статьям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Вполне реалистично выглядит то, что «февралята» и «сентябрята» (люди, покинувшие России в феврале и сентябре 2022 года — прим. ИА REGNUM) в случае возвращения в Россию могут быть лишены избирательных прав, возможности занимать ведущие позиции в топ-менеджменте крупных корпораций и бюджетных предприятий. В России их также могут лишить возможности получения бюджетных дотаций, грантов и субсидий, то есть всей глобальной государственной поддержки, которая и создавала этих специалистов и деятелей культуры», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил комитетам Госдумы по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации с якобы подписанием при пересечении границы с Грузией документа об отношении к СВО. Он также сообщил, что в России ведутся списки покинувших страну на фоне СВО.

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