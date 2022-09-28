Тайбэй, 28 сентября 2022, 19:18 — REGNUM Четыре военных корабля и 31 самолёт Народно-освободительной армии Китая зафиксированы тайваньскими военными у срединной линии Тайваньского пролива 28 сентября, сообщает военное ведомство Тайваня.
Серединную линию пересекли, отмечают тайваньские военные, десять китайских летательных аппаратов, в том числе четыре истребителя J-11, два J-16, самолёт радиоэлектронной разведки Y-8, а также три беспилотника.
Военные Тайваня в ответ развернули ЗРК, направили радиопредупреждение и поняли воздушный патруль.
Напомним, напряжённость в Тайваньском проливе усилилась после визита на Тайвань, который Пекин считает своей территорией, высокопоставленного лица США в начале августа.
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