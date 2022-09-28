Тайбэй, , 19:18 — REGNUM Четыре военных корабля и 31 самолёт Народно-освободительной армии Китая зафиксированы тайваньскими военными у срединной линии Тайваньского пролива 28 сентября, сообщает военное ведомство Тайваня.

Истребитель Shenyang J-11, КНР Defense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen

Серединную линию пересекли, отмечают тайваньские военные, десять китайских летательных аппаратов, в том числе четыре истребителя J-11, два J-16, самолёт радиоэлектронной разведки Y-8, а также три беспилотника.

Военные Тайваня в ответ развернули ЗРК, направили радиопредупреждение и поняли воздушный патруль.

Напомним, напряжённость в Тайваньском проливе усилилась после визита на Тайвань, который Пекин считает своей территорией, высокопоставленного лица США в начале августа.

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