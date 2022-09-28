Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix отменил производство сериала «Грендель», основанного на одноимённом комиксе Dark Horse. Об этом сообщает издание Deadline.

«Грендель» Empire

Точная причина подобного решения не раскрывается. Отмечается, что авторы проекта планируют договориться с другим стриминговым сервисом, поскольку большая часть шоу уже завершена.

Напомним, оригинальный комикс «Грендель» рассказывает об убийце, который в попытках отомстить за смерть возлюбленной борется с преступностью в Нью-Йорке (США). Однако впоследствии персонаж сам становится участником криминального мира. Впервые сериал по комиксу был анонсирован в сентябре 2021 года.

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