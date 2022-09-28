Вашингтон, 28 сентября 2022, 19:17 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix отменил производство сериала «Грендель», основанного на одноимённом комиксе Dark Horse. Об этом сообщает издание Deadline.
Точная причина подобного решения не раскрывается. Отмечается, что авторы проекта планируют договориться с другим стриминговым сервисом, поскольку большая часть шоу уже завершена.
Напомним, оригинальный комикс «Грендель» рассказывает об убийце, который в попытках отомстить за смерть возлюбленной борется с преступностью в Нью-Йорке (США). Однако впоследствии персонаж сам становится участником криминального мира. Впервые сериал по комиксу был анонсирован в сентябре 2021 года.
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