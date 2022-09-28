Москва, , 19:41 — REGNUM Россия имеет полное право переформатировать бывш. УССР и избавить её от господствующего нацистского режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё в феврале 2022 года президент России Владимир Путин сказал, что бывш. УССР была создана Владимиром Лениным, и Москва имеет полное право переформатировать этот проект. Полагаю, что цель России — полное переформатирование государственного устройства бывш. УССР. В изменении нуждаются все сферы государства как такового, важны также пересмотр границ, изменение культурного кода, возвращение к российским истокам, изменение экономической базы, переход с формата подчинённого колониального строя на свободный русский. Как никогда важна идеологическая составляющая — уход от киевского режима с его нацистскими настроениями, которые сейчас доминируют», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории бывш. УССР. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство населения поддержали воссоединение с Россией.