Новосибирск, , 19:14 — REGNUM Стратегия России формируется сообразно складывающейся ситуации. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

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«Эта стратегия до последнего момента зависела от линии поведения официального Киева и условного «коллективного Запада». Поскольку последние принятые решения означают резкий разворот ситуации, Россия может перейти к глубокому переформатированию ситуации [на территории бывш. УССР] в свою пользу, когда противостоящий ей режим перестанет рассматриваться в качестве желаемого и допустимого субъекта переговоров. При этом окончательные контуры «проекта Москвы» всё ещё не ясны», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления в Совбезе организации заявил, что результаты референдумов по вопросу о воссоединении с Россией в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей показали, что от Киева отвернулись жители этих регионов, и этот процесс может пойти дальше.

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