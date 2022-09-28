Новосибирск, 28 сентября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Стратегия России формируется сообразно складывающейся ситуации. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Эта стратегия до последнего момента зависела от линии поведения официального Киева и условного «коллективного Запада». Поскольку последние принятые решения означают резкий разворот ситуации, Россия может перейти к глубокому переформатированию ситуации [на территории бывш. УССР] в свою пользу, когда противостоящий ей режим перестанет рассматриваться в качестве желаемого и допустимого субъекта переговоров. При этом окончательные контуры «проекта Москвы» всё ещё не ясны», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления в Совбезе организации заявил, что результаты референдумов по вопросу о воссоединении с Россией в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях показали, что от Киева отвернулись жители этих регионов и этот процесс может пойти дальше.

Читайте также: Небензя: процесс с референдумами может пойти дальше