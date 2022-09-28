Уфа, , 19:20 — REGNUM Трёх спасателей проводили на службу в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что проводы мобилизованных спасателей состоялись в селе Павловка Нуримановского района.

«Все ребята отличные спасатели! Одни из лучших в Павловском отряде, имеющие несколько смежных специальностей. Надеемся, что приобретённый опыт и навыки помогут им в нелёгком деле защиты Отечества. Возвращайтесь с победой, мужчины!» — сообщает пресс- служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии организуют отправку мобилизованным посылок от жителей региона.

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