Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 19:10 — REGNUM Группа ямальских казаков поехала служить на передовую в казачий батальон «Терек». Об этом написал в своём телеграм-канале глава города Губкинский Андрей Гаранин.

Ямальский казак перед отправкой беседует с батюшкой Пресс-служба горадминистрации Губкинского

Глава Губкинского с утра побывал в пункте сбора для отправки в учебные центры.

«Лично контролирую весь процесс, общаюсь с каждым. Есть вода, чай, кофе и горячее питание. Для размещения подготовили комфортные зоны отдыха. Есть телевизоры, библиотека, связь с родственниками и близкими. Наш губернатор Дмитрий Артюхов поручил выдать ямальцам рюкзаки с самым необходимым. Своими силами мы тоже собрали помощь», — отметил Андрей Гаранин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снабдить мобилизованных телефонами для связи с родными, аптечками с медикаментами, личными спальными мешками и ковриками.

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