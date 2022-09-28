Киев, 28 сентября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. России нужно новое образование, новые учебники и новые преподаватели. Об этом 29 сентября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Владимир Югасов ИА REGNUM Здание МГУ

«Ситуация с журфаком МГУ и беглецами в Казахстан и другие страны очень хорошо показывает важность и даже необходимость идеологии», — заявил эксперт.

По словам политолога, важной составляющей идеологии является формирование правильной исторической памяти, которая зачастую определяет политику в большей степени, чем экономика. Для того, чтобы сформировать правильное восприятие истории, потребуются новые учебники, новые ученые курсы и новые преподаватели.

«С точки зрения экономики и банального здравого смысла элитам и гражданам бывшей УССР и, скажем, Польши с Россией гораздо выгоднее было бы торговать и зарабатывать на транзите. Но увы, одних накачали фальсифицированной и искаженной историей, другим раздули их эго и фантомные боли несостоявшейся империи, и экономические факторы перестали играть главную роль» — заключил Безпалько.