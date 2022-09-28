Новосибирск, 28 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Очевидно, что создан очень сильный прецедент, могущий иметь самые серьёзные последствия для существующего киевского режима. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о том, что результаты референдумов по вопросу о воссоединении с Россией в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях показали, что от Киева отвернулись жители этих регионов и этот процесс может пойти дальше.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Ожидаемая ответная стратегия Киева — активизация военных действий — может не принести инициаторам ожидаемого результата и «моральной компенсации». После этого, в ситуации приближающейся зимы и углубляющегося кризиса, возможны изменения в поведении других регионов [на территории бывш. УССР]», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред РФ Василий Небензя отметил, что народ с территории б. УССР желает мира, однако такая возможность развития ситуации «не входит в планы Лондона и Вашингтона».