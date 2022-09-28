28 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы польского МИД Збигнева Рау, пригрозившего России ответом НАТО, если РФ применит ядерное оружие на территории бывш. УССР.

Анна Царькова, , 20:09 — REGNUM Глава польского МИД Збигнев Рау пригрозил России ответом НАТО, если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории бывш. УССР.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, Запад знает о том, что российский лидер Владимир Путин якобы угрожал применением на территории бывш. УССР тактического ядерного оружия, но он не намерен нападать на Североатлантический альянс.

«Что означает, что НАТО должно ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным», — сказал политик в эфире телеканала NBC.

Заявление польского министра обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что только в НАТО заявили, что не собираются применять ядерное оружие, как Польша выступает от лица альянса с призывом применить его, — в Варшаве «напрашиваются» на исключение из Североатлантического альянса. Иные добавили, что руководство республики своими заявлениями провоцирует очередной раздел Польши.

«Такое ощущение, что Польшу скоро выгонят из НАТО. Только НАТО кое-как отбрешется, что не собирается войска вводить и не будет ядерное оружие использовать, как Польша начинает нарываться, но не сама, а от лица НАТО…» — отметил Андрей Х.

«Только НАТО отпетляло, как Польша решила перезапустить угрозу», — иронизирует Ирина Т.

«Гиена Европы прям из штанов выпрыгивает. Давно пора стереть её с карты мира», — отреагировал Фома Фомич.

«Совсем там безмозглые…» — добавила Zoya.

«Вот спрашивается, зачем НАТО вообще нужен генсек? Если его обязанности вполне может по совместительству выполнять любой придурок из польского правительства…» — пишет один из участников обсуждения.

«Вроде старый хрыч уже, лысый, а бес его в ребро так и толкает говорить глупости. Этим даже могила горб не выпрямит», — написала Татьяна.

Збигнев Рау Giorgi Abdaladze

«Все серьёзные войны заканчивались разделом Польши. Это так, полякам на заметку», — комментирует Александр Б.

«В этом столетии даже Польшу не с кем поделить…» — иронизирует Серафим Ф.

«Польша заблуждается, удар будет не по [бывш. УССР], а по ней», — с сарказмом добавила Наталья К.

«Стесняюсь спросить: допустим, мы применили. Вопрос номер один, почему мы применили по [б. УССР], а не по Польше? И вопрос номер два, если мы применили по Польше, их сильно согреет мысль, что США, может быть, нам за них ответят? Дятлы», — прокомментировала Виктория Е.

«Поляки просто уже умоляют весь мир устроить очередной раздел Польши, видать, без этого они жить не могут, спать не могут, есть не могут…» — пошутил Владимир Н.

«Ага, а американцы так и кинутся применять его. Особенно, если их предупредят, что ответка будет именно им, а не по уже практически убитой Европе», — отреагировала Леди Т.

«А НАТО об этом знает?» — смеется Николай М.

«Я думал, США руководят НАТО… Оказывается, я ошибался. Польша — гегемон мира», — с юмором подытожил Ingvarr G.