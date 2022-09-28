Подгорица, , 19:04 — REGNUM Более четырех месяцев Черногория отказывается от части поступлений от топливного акциза, из-за чего поступления на этой основе значительно ниже запланированных. Снижение акцизов на 50% позволило сначала удержать рост цен на топливо, а потом добиться их снижения, сообщает издание Vijesti.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Правительство планирует продлить снижение акцизного налога на топливо на 50 процентов еще на месяц, то есть до конца октября.

Действующее в настоящее время решение о снижении размера акциза применяется до 30 сентября.