Подгорица, 28 сентября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Более четырех месяцев Черногория отказывается от части поступлений от топливного акциза, из-за чего поступления на этой основе значительно ниже запланированных. Снижение акцизов на 50% позволило сначала удержать рост цен на топливо, а потом добиться их снижения, сообщает издание Vijesti.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Правительство планирует продлить снижение акцизного налога на топливо на 50 процентов еще на месяц, то есть до конца октября.

Действующее в настоящее время решение о снижении размера акциза применяется до 30 сентября.