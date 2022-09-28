Стокгольм, , 19:14 — REGNUM Расследование инцидентов с повреждением газопроводов «Северный поток» власти Швеции передают службе безопасности страны, так как не исключена причастность к этим событиям иностранных государств. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном 28 сентября.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) (с) ИА REGNUM

«Служба безопасности Швеции займётся дальнейшим уголовным расследованием событий на «Северных потоках», приняв дело от шведской полиции. Расследуемое преступление является грубой диверсией. Речь может идти о серьезном преступлении, затрагивающем интересы Швеции, и нельзя исключать того, что за ним стоят иностранные силы», — указано в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в районе острова Борнхольм сразу на двух российских экспортных газопроводах «Северного потока» произошли крупные утечки газа. Были зафиксированы сейсмические колебания, похожие на подводные взрывы.

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