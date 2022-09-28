Находка, Приморский край, , 19:15 — REGNUM В рамках государственной программы «квоты под киль» на Находкинском судоремонтном заводе состоялась церемония спуска на воду второго в серии из восьми краболовного судна «Дмитрий Коноплев». Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба Находкинского судоремонтного завода (НСРЗ).

Вылов краба Dave Parker

Судно построено для эксплуатации в неограниченных районах, в особенности для промысла в условиях Охотского и Берингова морей.

«Дмитрий Коноплёв» оснащён промысловым оборудованием, позволяющий вести добычу краба при помощи ловушек, сортировку и хранения в клетях в 9 танках с морской водой объёмом 640 куб. м. Система циркуляции охлаждённой морской воды, которая изготовлена из пластиковых трубопроводов, работает в полуавтоматическом режиме и предусматривает все возможные варианты эксплуатации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Находке Приморья на судоремонтном заводе торжественно спустили на воду первый в серии из восьми краболов «Капитан Хазан».

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