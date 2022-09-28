Москва, , 19:02 — REGNUM США давно поставили перед собой цель уничтожить существующую систему энергетического сотрудничества в Европе, разделить её и войти на рынок со своими энергоресурсами, заявила 28 сентября представитель МИД России Мария Захарова.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На протяжении многих лет как при администрации демократов, так и до этого, при администрации республиканцев, Соединённые Штаты Америки делали всё для того, чтобы сорвать энергетические поставки российских природных ресурсов на территорию других стран», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она пояснила, что США сделали всё «возможное и даже не возможное» для разрушения единой системы энергетического взаимодействия и сотрудничества на Европейском континенте.

«Сделано это было для того, чтобы, конечно, создать себе конкурентные преимущества и начать поставлять то, что они обещали Европе поставлять давно, — свои ресурсы», — подчеркнула Захарова.

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