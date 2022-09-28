Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Американский актёр Калеб Маклафлин, известный по роли Лукаса Синклера в сериале «Очень странные дела», признался, что неоднократно сталкивался с расизмом от фанатов проекта. Об этом сообщает издание Deadline.

Калеб Маклафлин Цитата из видеоинтервью

«Это определённо сказалось на мне, когда я был ребёнком. На моём самом первом Comic-Con люди не стояли в моей очереди, потому что я был темнокожим. Некоторые говорили мне: «О, я не хотел стоять в очереди к тебе, потому что ты был груб с Оди», — заявил Маклафлин. Он также отметил, что многие поклонники шоу до сих пор не подписываются на него в соцсетях, потому что у него тёмный цвет кожи.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, дом из сериала «Очень странные дела» выставили на продажу. Стоимость недвижимости, принадлежавшей в шоу семье Байерс, оценивается в $300 тыс.

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