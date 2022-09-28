Москва, , 18:36 — REGNUM Проект федерального закона на 2023–2025 годы предусматривает увеличение расходов на обеспечение работы Государственной думы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

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В 2023 году бюджетные ассигнования составят 13,98 млрд рублей, в 2024 году — 14,54 млрд рублей, в 2025 году — 14,96 млрд рублей.

Отмечается, что предусмотренные бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными в прошлом бюджете на трехлетку увеличены в 2023 году на 1,2 млрд рублей, в 2024 году на 1,36 млрд рублей и в 2025 году по сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных бюджетным прогнозом, на 762,6 млн рублей.

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