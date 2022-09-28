Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:34 — REGNUM Житель ямальского города Ноябрьска попался на взятке в 1,5 млн рублей, которую он предложил сотруднику ФСБ, чтобы безнаказанно воровать газ. Об этом сообщает пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

ФСБ Securitylab.ru

Причём взяткодатель планировал воровать газ с размахом и за это платить оперативнику из ФСБ по 1,5 млн рублей ежемесячно за общее покровительство. Во время передачи денег силовику был задержан посредник взяткодателя, затем и сам злоумышленник.

«В настоящее время в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени арестована начальница общего отдела Государственной жилищной инспекции Тюменской области по обвинению во взятке размером более двух миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени чиновницу из Госжилинспекции обвиняют во взятке в 2 млн рублей