Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 28 сентября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Житель ямальского города Ноябрьска попался на взятке в 1,5 млн рублей, которую он предложил сотруднику ФСБ, чтобы безнаказанно воровать газ. Об этом сообщает пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

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Причём взяткодатель планировал воровать газ с размахом и за это платить оперативнику из ФСБ по 1,5 млн рублей ежемесячно за общее покровительство. Во время передачи денег силовику был задержан посредник взяткодателя, затем и сам злоумышленник.

«В настоящее время в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени арестована начальница общего отдела Государственной жилищной инспекции Тюменской области по обвинению во взятке размером более двух миллионов рублей.