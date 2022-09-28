Прага, 28 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Чехию охватили митинги, участники которых требуют отставки правительства, передаёт 28 сентября CNN Prima NEWS. Митинги проходят в Праге и ряде других чешских городов в День чешской государственности.

G.Garitan Прага. 1919

В столице Чехии демонстранты вышли на Вацлавскую площадь. Протестующие хотят, чтобы правительство Чехии подало в отставку. Также они требуют от властей военного нейтралитета республики.

Кроме того, чехи потребовали от своих властей заключить с Россией прямые соглашения о поставках газа по низким ценам, освободить предприятия республики от иностранной зависимости.

Выдвигаются также требования, чтобы власти решили продовольственный вопрос, сделав Чехию независимой в этом отношении. Прозвучали и требования сделать антикоронавирусную вакцинацию добровольной.