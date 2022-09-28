Донецк, 28 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Над Донецком сбит беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований киевского режима, сообщает 28 сентября мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Беспилотник ВСУ уничтожен над Ленинским районом города.

«По поступившей информации в Ленинском районе за магазином «Молоко» по Ленинскому проспекту был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат», — указано в сообщении.

Тип и назначение сбитого БПЛА уточняются.