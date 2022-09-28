Кемерово, 28 сентября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рамках международного форума «Россия — спортивная держава» заключил соглашения о сотрудничестве с Федерациями тяжелой атлетики, парашютного спорта, тайского бокса-муайтай, плавания и Союзом конькобежцев России. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ИА REGNUM Российский спорт

«Международный форум «Россия — спортивная держава» — главное спортивное событие в нашей стране. Более 5 тысяч человек из 15 стран собрались в Кузбассе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития спортивной отрасли, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Подписанные нами сегодня соглашения с федерациями предусматривают взаимное стремление в развитии различных видов спорта, а также проведение на базе спортивных сооружений региона тренировочных сборов и соревнований самого высокого уровня».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области 28 сентября стартовал международный форум «Россия — спортивная держава», на который приехали иностранные участники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Бахрейна, Сирии, Пакистана.

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