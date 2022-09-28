Москва, 28 сентября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Ниной Останиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Если закон найдет поддержку большинства, многодетные семьи с тремя детьми до 18 лет смогут также получить отсрочку.

Ранее от мобилизации освобождались многодетные семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матери или отцы-одиночки, имеющие одного ребенка и более до 16 лет, семьи с тремя и более детьми, в случае беременности супруги, срок которой составляет не менее 22 недель.