Нижний Новгород, 28 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода намеревается в ближайшие три года модернизировать школьные столовые и пищеблоки. Об этом сообщили в муниципалитете столицы Приволжья.

Yarregion.ru Питание в начальной школе

Также стало известно о том, что школьные столовые оформят в едином стиле.

Отмечается, что программа модернизации предусматривает ремонт и обновление пищеблоков, линий раздачи питания и цехов, в которых подготавливают завтраки и обеды для школьников.

В частности, в 2023 году 53 нижегородские школы получат современное технологическое оборудование, столы и стулья для обеденных залов, а также посуду из нержавеющей стали.

На эти цели городские власти обещают выделить около 100 млн рублей.