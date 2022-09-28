Москва, , 18:22 — REGNUM Министерство обороны России организовало круглосуточную горячую линию, обратившись на которую родственники военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, могут получить ответы на свои вопросы и иную справочную информацию, сообщает 28 сентября официальный Telegram-канал российского военного ведомства.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Родственники военнослужащих могут обращаться по телефонам:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46.

По ним можно узнать о местонахождении военнослужащего, а также получить иную информацию о частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проводится частичная мобилизация военнослужащих запаса. Планируется призвать на военную службу 300 тыс. человек из числа имеющих боевой опыт или необходимую военно-учётную специальность (ВУС).