Брюссель, 28 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Потолок цен на российскую нефть предлагает ввести новым пакетом санкций Европейская комиссия, написала 28 сентября в социальной сети председатель евроструктуры Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня в этом пакете мы представляем правовую основу для ограничения цен на нефть». Урсула фон дер Ляйен

Заявив, что российская нефть всё ещё нужна «по низким ценам» ряду «развивающихся стран», чиновник сказала, что такими санкциями Брюссель добивается снижения доходов России, к тому же он пытается так «сохранить стабильность мировых энергетических рынков».