Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Кассовые сборы фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона могут преодолеть отметку в $3 млрд. Об этом сообщает издание Forbes.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

По данным источника, подобную сумму картина может собрать за счёт осеннего проката, а также периода двойных релизов во время рождественских и новогодних праздников. Отмечается, что при положительном исходе фильм Кэмерона сумеет установить исторический рекорд.

Напомним, премьера сиквела «Аватара» намечена на 16 декабря 2022 года. Пока что неизвестно, выйдет ли лента в России.

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