Вашингтон, 28 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Кассовые сборы фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона могут преодолеть отметку в $3 млрд. Об этом сообщает издание Forbes.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

По данным источника, подобную сумму картина может собрать за счёт осеннего проката, а также периода двойных релизов во время рождественских и новогодних праздников. Отмечается, что при положительном исходе фильм Кэмерона сумеет установить исторический рекорд.

Напомним, премьера сиквела «Аватара» намечена на 16 декабря 2022 года. Пока что неизвестно, выйдет ли лента в России.