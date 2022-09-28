Оренбург, , 18:19 — REGNUM Казаки Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества, принявшие участие в СВО в составе добровольческого отряда «Ермак», удостоены государственных наград. Двое казаков награждены орденом «Мужества» посмертно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 28 сентября.

Орден Мужества Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, пять медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и медаль «За отвагу» вручены шести казакам.

«В составе Вооруженных сил РФ наше казачество стойко и мужественно выполняет боевые задачи. Оренбуржцы гордятся своими родными и близкими, которые как настоящие патриоты защищают интересы Отечества», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ещё два оренбургских казака не успели получить орден «Мужества» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, приняв решение вернуться в Донбасс.

«Казаки-оренбуржцы расчетной минометной батареи много сделали для подавления врага в контрбатарейных перестрелках. Однажды точным минометным огнем преградили путь для наступления противника, чем спасли от окружения и гибели 12 российских воинов», — рассказал командир батареи минометчиков «Ермака» с позывным «Кум».

Говоря о частичной мобилизации, он отметил, что отправиться защищать Родину — это долг каждого гражданина страны, каждого боеспособного мужчины. Казаки России готовы с честью выполнять поставленные перед ними задачи.