Париж, 28 сентября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Крупнейшая французская нефтяная компания Total Energies заявила об увеличении инвестиций и наращивании производства сжиженного природного газа после того, как изложила свою стратегию возможного будущего без России. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает информационное агентство Reuters.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании Total

Сегодня, 28 сентября, состоялась презентация Total Energies в Нью-Йорке для инвесторов, где компания поставила перед собой ряд бизнес-целей на следующие пять лет, из которых исключены её интересы в России.

«В этой презентации нет будущего с Россией <…> Меньше России, больше США», — заявил Патрик Пуянне, исполнительный директор компании.

В отличии от таких гигантов, как BP и Shell, Total Energies сохранила за собой несколько своих холдингов в России, которые включают важные совместные предприятия по производству СПГ.

Ранее Total Energies объявила о крупных инвестициях в завод по производству сжиженного природного газа в Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, что Total Energies продаёт свою долю в «Тернефтегазе» компании «Новатэк». Причиной называют критику в отношении французской нефтегазовой компании из-за деловых отношений с Россией.

Читайте также: Total Energies продаст долю в «Тернефтегазе» «Новатэку»