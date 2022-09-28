Нижний Новгород, , 18:16 — REGNUM В социальных сетях нижегородцы обсуждают обещание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина обеспечить экипировкой мобилизованных граждан. Пользователи делятся информацией о списках необходимых вещей, историями о своих родных, участвующих в СВО и обещают молится за защитников, отбывающих на переподготовку.

Нижегородцев, мобилизованных для участия в СВО, местные власти обещают обеспечить вещами первой необходимости. Среди них: теплая одежда, телефоны, спальные мешки, карематы, сухпайки, лекарства и так далее. В военных частях, куда прибывают люди до отправки на переподготовку, будущие бойцы получат обмундирование, оружие и бронежилеты.

Пользователи социальных сетей из Нижегородской области восприняли новость о дополнительном оснащении мобилизованных по-разному. Часть нижегородцев сообщили, что уже закупились всем необходимым, часть обрадовалась и написала, что «надеются, что региональные власти сдержат обещание».

«Только не обманите, готова простить вам все косяки, если наши ребятки будут как следует одеты, обуты, накормлены и каждый с аптечкой!», — написала Марина Валекаева.

«Губернатору [Нижегородской области Глебу] Никитину — уважение! И еще: разве плохо когда нижегородцев благодарят?», — спросил Еремей Закрытопрофилев.

«Да надо. Надеюсь не просто слова. А то брат все за свой счёт покупал»., — поделился Александр Иванов.

«У меня все знакомые которые уже там, пишут, что им выдают всю вещёвку. Заселяют в казармы и прочее. Нет ни одного кто бы был мобилизирован и писал, что им что то не хватает. Из тех кого я лично знаю», — сообщил Василий Румянцев.

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Нашлись пользователи, которые оказались недовольны обещанием о дополнительном оснащении считая, что «все должно выдавать государство». В ответ на их комментарии им объяснили, что речь идет о «дополнительном снабжении».

«Смысл сейчас разбирается, должно быть, не должно быть! Я считаю если это будет сделано то это уже хороший шаг! Не в каждом регионе это выдают», — написал пользователь Иван П.

«Не путай оружейку с содержанием, всё это есть, просто город помогает, даёт допом вещи и сухпаи. Лишним не будет, хохлам вон вообще ничего не дают», — написал Денис Строжев.

«Без скулящих как всегда никак. Выделили и молодцы, кто чем недоволен?», — высказалась пользовательница Галина Камински.

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Большая часть пользователей, преимущественно женщины, обещают молиться за защитников, отбывающих в зону проведения СВО.

«Ребятки, пусть Вас Господь хранит! Спасибо Вам за Вашу силу духа, за мужество! Возвращайтесь», — пожелала Анна Мазуренко.

«У меня нет детей, я смотрю и плачу, а если б были — то рыдала бы. Стойкости Вам, дорогие наши защитники, мужества, возвращения к своим родным. Родителям низкий поклон за воспитание детей, здоровья всем Вам и возвращения домой», — написала Оксана Бендерова.

«Всей страной нам молиться надо за наших героев. Поклон вам, ребята, и береги вас Господь», — сказала Марина Крепак.

«Спасибо за защиту от нацистов. Херсон, ЛНР, ДНР войдут в состав России. Работайте братья», — поблагодарил нижегородцев пользователь под именем Октавиан Август.

«Миленькие, с Богом. Мы с вами. Молимся за вас все», — написала Галина Сивкова.

«Ребята храни вас Господь. Всё будет хорошо, надо только в это верить. Вас вся Россия ждёт, не важно кто из кого города», — написала Анна Ионова

Кто-то высказал желание помочь с дополнительной экипировкой через волонтерские организации, а кто-то ожидает второй волны мобилизации, чтобы присоединиться к защитникам России.

«Удачи ребята. И наше время придет. Увидимся!!!», — высказался пользователь Дмитрий Низовцев.

«Скоро я тоже с вами, пацаны», — поддержал его Марат Каримов.

«Ребята удачи. Ну а мы вас подменим позже», — сообщил Дмитрий Галкин.

«Великая честь за Родину воевать, особенно когда все шайтаны мира на Россию ополчились! С нами Бог, победа будет за нами! Слава России, бей фашистскую нечисть!», — написал Александр Александров.

Переписку нижегородцев разбавили характерные посты киевских троллей, пользователи с пустыми аккаунтами призывали нижегородцев не ездить на фронт.