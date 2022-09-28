Москва, 28 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В призывах посольств США и Польши как можно быстрее покинуть Россию в Госдуме увидели вероятность закрытия границ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Что же это за внезапное и резкое изменение ситуации, которое способно отрезать граждан США и Польши от своих стран? Очевидно, что чиновники проинформированы о предстоящем — или по крайней мере весьма вероятном — акте агрессии против России, который может привести к закрытию границ», — рассуждает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Причем к этой агрессии прямо причастны и Вашингтон, и Варшава, иначе не возникали бы риски для поляков и американцев, находящихся в России, отметил парламентарий.