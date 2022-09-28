Выборг, Ленинградская область, , 18:06 — REGNUM Мобильный пункт военкомата открылся в Выборгском районе (Ленинградская область) на приграничной с Финляндии территории, сообщает 28 сентября 47news. Эти сведения подтверждает местная администрация.

Представитель военкомата Ленобласти и вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин t. me/lenobladminka

Мобильный пункт начал работу у пункта пропуска «Торфяновка» накануне, 27 сентября.

Как сказал источник издания, «повестки там вручают» подлежащим частичной мобилизации. Кроме того, здесь можно записаться добровольцами на военную службу.

Напомним, в России 21 сентября объявлена частичная мобилизация для участия в спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.

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