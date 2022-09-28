Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. На территории бывшей УССР Россия пытается решить прежде всего одну прагматичную задачу: исключить военную угрозу с её территории в горизонте примерно 15 лет и выстроить оборонительный рубеж против угрозы из Европы к тому моменту. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и б. УССР

«Правящие элиты США и Великобритании (я имею в виду реально правящие элиты, а не публичных лиц, которые ходят на выборы), обладают одним ценным для себя и неприятным для нас качеством: они умеют менять политический ландшафт таким образом, что даже очевидные всем шаги всё равно становятся осуществимыми. И есть у них один принцип, который они незыблемо проводят в жизнь: «Каждый, кто вырастает до способности бросить вызов США в экономике, военной сфере или политике, должен быть приведён в состояние неспособности это сделать», — отметил Ющук.

Эксперт добавил, что поэтому, когда президент России Владимир Путин решил сделать Таможенный союз, который затем должен был перерасти в ЕАЭС вместе с б. УССР, как было изначально задумано, то в декабре 2012 года тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США не дадут это сделать или постараются замедлить этот процесс. И менее чем через год произошёл майдан в Киеве.

«То есть США даже не скрывали своих намерений — и, несмотря на эту прозрачность, смогли осуществить свои планы», — подчеркнул Евгений Ющук.

Точно так же не секрет, что США дважды пользовались правилом: «Война в Европе — это способ для США стать богаче и влиятельнее», добавил эксперт. Впрочем, отметив, что после Второй мировой войны было сложно найти крупную страну, готовую воевать в Европе. Но и тут США справились: киевский режим является достаточно крупным государственным образованием, и он готов воевать.

«Причем мы наблюдаем сейчас начало многоходовки: Европа приводится в состояние кризиса (для чего там были поставлены у власти элиты, готовые на это пойти, в ущерб своим странам). Капиталы бегут в США, население нищает и будет нищать — а значит, к власти придут правые. Правые настроены националистически и потребуется не так много усилий, чтобы там возродить нацизм в какой-то новой, по сравнению с 1940-ми годами, форме. Примерно лет за 8-10 будут воссозданы армии, подогреты реваншистские настроения — и будет готова новая толпа желающих повоевать в Европе. Когда это станет целесообразно, по мнению США, — они толкнут эти группы на войну», — считает Ющук.

По его словам, приход правых к власти в Европе уже становится реальностью. «Я, кстати, его прогнозировал еще в начале всех этих событий — посмотрев, куда ведет этот вектор», — отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы с территории б. УССР сейчас не было военной угрозы, а также для того, чтобы отодвинуть будущую, очень вероятную войну подальше от нынешней территории России, и ведутся нынешние боевые действия.

«Из плюсов для России — то, что они ведутся не на российской территории. Из минусов — то, что их ход, похоже, сильно отличается от первоначальной задумки, судя по развитию событий. Гуманитарные факторы я не рассматриваю в принципе, потому что тема эта хороша для пропаганды, но не столь хороша при прагматичном подходе. А элиты наших оппонентов — предельно прагматичные люди. Да и наши элиты, к счастью для России, тоже. Потому что эмоции, пусть даже самые благородные, во внешней политике могут привести к краху государства», — отметил эксперт.

По его словам, в целом США обычно играют беспроигрышно для себя. «Чем всё это закончится для России — пока, честно говоря, непонятно. И какой ценой — тоже. Потому что Россия сейчас замахнулась на вопросы, которые являются для Запада очень принципиальными. Запад (точнее, США и Великобритания) всегда воевал за них по-настоящему и порой успешно для себя — чаще частично успешно, но иногда и полностью», — резюмировал Евгений Ющук.