Москва, 28 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета трехлетку предусматривает увеличение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Правоохранители

Согласно документу, бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2023 году составят 4,4 трлн рублей, в 2024 году — 4,33 трлн рублей, в 2025 году — 4,34 трлн рублей.

Отмечается, что предусмотренные объемы бюджетных ассигнований увеличены по сравнению с объемами, утвержденными законом о федеральном бюджете на 2022–2024 годы.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность составит в 2023 году — 2,9%, в 2024 году — 2,7% и в 2025 году — 2,5%.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по этому разделу в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличится и составит 15,2%, в 2024 и 2025 годах увеличится и составит 15,1% и 15,6% соответственно.