Казань, 28 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Казани 23-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве трех человек. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Вечером 7 января 2021 года мужчина находился в квартире своей бывшей девушки, когда на почве мести из-за несложившихся отношений нанес ей имевшимся при себе ножом не менее 13 ударов по всему телу. От полученных ран девушка скончалась на месте. Затем злоумышленник расправился с родителями бывшей подруги, а после этого выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. Он выжил.

Свою вину мужчина не признал. Его содержат под стражей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире города Набережные Челны обнаружили тело 62-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями. Также в больницу с ранением доставили его 61-летнюю супругу. В совершении преступления подозревают 21-летнего сына пострадавших.

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