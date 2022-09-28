Москва, , 18:02 — REGNUM Министерство финансов России планирует ужесточить контроль за расходами федерального бюджета в конце текущего года. Об этом 28 сентября сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем вводить жёсткий режим перебросок расходов, жёсткий контроль за контрактацией, освоением», — сказал он.

Глава Минфина отметил, что неиспользованные остатки бюджетных средств будут перенесены в резервный фонд правительства на 2023 год.

«В следующем году, как и в текущем, такие маневренные деньги нам точно будут нужны», — пояснил министр.

По его словам, сумма перенесённых остатков, как ожидается, составит порядка 0,5 триллиона рублей.