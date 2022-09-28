Стокгольм, , 18:02 — REGNUM Компания Pophouse Entertainment, соучредителем которой является солист ABBA Бьорн Ульвеус, приобрела 75% прав на песни шведского диджея Avicii (Тим Берглинг). Об этом 28 сентября пишет Billboard.

Тим Берглинг (Avicii) Avicii.com

Как отмечает издание, оставшиеся 25% будут принадлежать семье Avicii. «Мы инвестируем в каталог, а не просто кладем его на полку… Pophouse представил конкретную концепцию и предложение по долгосрочной заботе и развитию музыкального наследия Тима», — прокомментировал сделку генеральный директор Pophouse Entertainment Пер Сундин.

ИА REGNUM напоминает, что известность Avicii принесли его синглы Wake Me Up, Blessed и Levels. Он умер в 2018 году, совершив самоубийство.

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