Стокгольм, 28 сентября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Компания Pophouse Entertainment, соучредителем которой является солист ABBA Бьорн Ульвеус, приобрела 75% прав на песни шведского диджея Avicii (Тим Берглинг). Об этом 28 сентября пишет Billboard.

Avicii.com Тим Берглинг (Avicii)

Как отмечает издание, оставшиеся 25% будут принадлежать семье Avicii. «Мы инвестируем в каталог, а не просто кладем его на полку… Pophouse представил конкретную концепцию и предложение по долгосрочной заботе и развитию музыкального наследия Тима», — прокомментировал сделку генеральный директор Pophouse Entertainment Пер Сундин.

ИА REGNUM напоминает, что известность Avicii принесли его синглы Wake Me Up, Blessed и Levels. Он умер в 2018 году, совершив самоубийство.