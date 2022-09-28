Лондон, , 17:59 — REGNUM Британский музыкант Дэймон Албарн выразил желание записать совместную песню с американской певицей Билли Айлиш. Об этом пишет издание The Independent.

Дэймон Албарн Цитата из видеоинтервью

По словам Албарна, он поработает с Айлиш, когда у них будет больше свободного времени. «Кто знает? Может быть это будет что-то вроде журчащего брук-фолка или темного сатанинского металла», — добавил артист.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, текст песни Starman, написанный певцом Дэвидом Боуи от руки, продали на аукционе за $212 тыс. По данным СМИ, покупателем стал Музей старого и нового искусства, расположенный в Австралии.

Читайте ранее в этом сюжете: Рукописный текст Дэвида Боуи продали на аукционе за $212 тыс.